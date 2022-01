Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bakambu envoie déjà un gros message sur son adaptation !

Publié le 15 janvier 2022 à 7h30 par A.D.

Alors qu'il vient d'être recruté par l'OM, Cédric Bakambu s'est livré sur son adaptation dans son nouveau club.

Pour renforcer son attaque, l'OM s'est attaché les services de Cédric Bakambu. Lors d'un entretien accordé au site officiel marseillais, le buteur de 30 ans s'est totalement enflammé pour sa signature. « Très content, très satisfait d'avoir signé à l'Olympique de Marseille. C'est quelque chose de grand. J'espère que tout va bien se passer sous mes nouvelles couleurs. Je suis Africain, Congolais, et on sait que l'OM en Afrique, c'est quelque chose d'immense. J'ai grandi en France, j'ai vécu à Vitry-sur-Seine, donc je sais aussi ce que signifie l'Olympique de Marseille à l'échelle nationale » , a confié Cédric Bakambu, avant de se prononcer sur sa future adaptation à l'OM.

«J'espère que ça va faciliter mon intégration»