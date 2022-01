Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli est prévenu pour Bakambu !

Publié le 15 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Alors que l'OM a bouclé le recrutement de Cédric Bakambu, Mecha Bazdarevic dresse le portrait de l'attaquant congolais qu'il a eu sous ses ordres à Sochaux.

C'est désormais officiel, Cédric Bakambu est un joueur de l'OM. L'international congolais s'est engagé avec le club phocéen jusqu'en juin 2024. Une belle affaire pour l'OM puisque l'attaquant était libre depuis son départ de Chine. Mecha Bazdarevic, qui était son entraîneur avec le FC Sochaux durant la saison 2011-2012, s'est prononcé dans les colonnes de La Provence sur Cédric Bakambu.

«Il est capable de s'imposer et de faire de très belles choses avec l'OM»