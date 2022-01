Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un coup de tonnerre pour Milik ? La réponse de Longoria !

Publié le 14 janvier 2022 à 14h15 par A.M.

Malgré l'arrivée de Cédric Bakambu, Pablo Longoria ferme catégoriquement la porte à un départ d'Arkadiusz Milik et de Bamba Dieng.

Après le départ de Jordan Amavi, prêté à l'OGC Nice avec option d'achat, l'OM a pu lancer son recrutement avec l'arrivée de Cédric Bakambu qui s'est engagé libre pour deux saisons et demi. Une arrivée dans le secteur offensif qui pourrait précipiter le départ d'un autre attaquant à l'image de Bamba Dieng, suivi en Premier League, ou Arkadiusz Milik, toujours très apprécié par la Juventus. Mais Pablo Longoria écarte cette hypothèse.

Longoria ferme la porte à un départ de Milik