Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : Cédric Bakambu débarque à l’OM !

Publié le 13 janvier 2022 à 15h22 par La rédaction mis à jour le 13 janvier 2022 à 15h25

Libre après son départ du Beijing Guoan, Cédric Bakambu s’est officiellement engagé avec l’OM ce jeudi.

L’Olympique de Marseille tient son premier renfort de l’hiver ! Après avoir passé avec succès sa visite médicale, Cédric Bakambu s’est engagé ce jeudi avec l’OM pour deux saisons et demie, soit jusqu’en juin 2024. Après avoir quitté le FC Sochaux en 2014 pour rejoindre la Turquie, puis l’Espagne du côté de Villarreal et enfin la Chine, l’international congolais s’apprête donc à retrouver la Ligue 1 sous le maillot phocéen, pour le plus grand plaisir de Jorge Sampaoli, désireux d’injecter du sang neuf dans l’effectif de l’OM en ce mois de janvier.