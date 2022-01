Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après l’échec Morata, Laporta cherche toujours un renfort offensif !

Publié le 15 janvier 2022 à 13h00 par P.L.

Alors que le FC Barcelone serait en train d'essuyer un échec dans le dossier Alvaro Morata, Joan Laporta ne compterait pas baisser les bras sur ce mercato hivernal. Le président catalan serait toujours à la recherche d'un nouvel attaquant.

Afin de remonter la pente en cette deuxième partie de saison, le FC Barcelone compte sur le marché des transferts pour se renforcer. Le club catalan a d’ailleurs déjà enregistré deux arrivées avec Dani Alves et Ferran Torres. Mais pour ce mercato hivernal, Joan Laporta ne compterait pas s’arrêter là. Le président blaugrana chercherait à attirer un nouvel attaquant dans l’effectif de Xavi. Ces derniers jours, la piste menant à Alvaro Morata se montrait la plus chaude. Cependant, ce samedi soir, Mundo Deportivo révélait que le FC Barcelone avait rayé le nom du joueur de 29 ans de ses tablettes, le dossier se voulant trop compliqué entre la Juventus, les exigences de l’Atletico de Madrid et le plafond salariale dû au fair-play financier. Cependant, Joan Laporta ne compterait pas lâcher l’affaire malgré cet échec avec Alvaro Morata.

Le Barça se cherche un nouvel attaquant cet hiver malgré l’échec Morata