Mercato - ASSE : Avant Bernardoni, Dupraz a tenté des coups à l'OM et au PSG !

Publié le 15 janvier 2022 à 10h10 par A.M.

En quête d'un gardien de but expérimenté, l'ASSE a obtenu le prêt de Paul Bernardoni en provenance d'Angers. Mais avant cela, les Verts ont tenté plusieurs coups.

Cet hiver, l'une des priorités de l'ASSE était de recruter un gardien de but. Et pour cause, Etienne Green, titulaire depuis la fin de saison dernière, s'est blessé et devrait être absent jusqu'au début du mois de février. Mais surtout, alors que les Verts luttent pour leur maintien en Ligue 1, Pascal Dupraz souhaitait attirer un portier d'expérience capable d'assumer la pression. Et pour cause, jusque-là, Etienne Green (21 ans) et Stefan Bajic (20 ans) étaient les deux gardiens de l'ASSE. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club stéphanois a obtenu le prêt de Paul Bernardoni.

Mandanda, Rico et Tatarusanu étaient visés par l'ASSE