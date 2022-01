Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz reçoit une terrible nouvelle pour Mateta...

Publié le 15 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Toujours espéré du côté de l'ASSE, Jean-Philippe Mateta s'éloigne toutefois des Verts comme l'explique Patrick Vieira, le manager de Crystal Palace.

Après avoir recruté Sada Thioub, Paul Bernardoni et Bakary Sako, l'ASSE ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pascal Dupraz souhaite recruter un avant-centre, mais il affichait son pessimisme en conférence de presse : « On est au point mort sur le dossier d'un attaquant mais les forces vives du club se bougent pour présenter un recrutement décent à la fin du mois de janvier. Pour l'instant, rien n'est probant. On a défini des critères de recrutement et il faut que l'on s'y tienne . » Il faut dire que la piste menant à Jean-Philippe Mateta se complique sérieusement.

Vieira douche les espoirs de l'ASSE pour Mateta