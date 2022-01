Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz a tranché pour ces deux pistes offensives !

Publié le 14 janvier 2022 à 10h10 par B.L.

Alors que Julien Ngoy et Youcef Belaïli ont dernièrement été associés à l'ASSE, les deux attaquants ne devraient finalement pas rejoindre les Verts lors du mercato hivernal.

Pascal Dupraz est en quête de renforts offensifs cet hiver. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jean-Philippe Mateta est l'une des priorités de l'ASSE pour le poste d'avant-centre. Toutefois, Crystal Palace ne compte pas se séparer du Français avant d'avoir trouvé un remplaçant. Par conséquent, les Verts auraient multiplié les pistes en coulisses, en pensant notamment à Julien Ngoy, buteur belge évoluant à KAS Eupen, et Youcef Belaïli, libre de tout contrat. Néanmoins, les deux attaquants s'éloigneraient du Forez...

Ngoy et Belaïli ne devraient pas signer avec l'ASSE