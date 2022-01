Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz a sa réponse pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 14 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

A la recherche d’un défenseur central, Pascal Dupraz a notamment pensé à Alvaro Gonzalez. Un dossier qui serait toutefois voué à l’échec pour l’ASSE. Explications.

Bien que Joris Gnagnon soit venu étoffer l’effectif de l’ASSE pour cette seconde partie de saison, Pascal Dupraz veut encore un autre défenseur central. Et pour cela, l’entraîneur des Stéphanois regarde du côté de l’OM, où Alvaro Gonzalez est poussé vers la sortie par Jorge Sampaoli. Au sujet de l’Espagnol, Dupraz expliquait ainsi récemment : « C'est une piste évoquée par la cellule de recrutement. Si l'OM veut bien prendre son salaire en charge et que le joueur veut bien venir chez nous, on l'accueille ! ».

Pas d’autres clubs en Ligue 1 !