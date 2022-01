Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz confronté à un gros coup dur avec un attaquant ?

Publié le 13 janvier 2022 à 16h10 par A.M.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Ignacio Ramirez pourrait toutefois être contraint de rester à l'ASSE à cause des exigences du Liverpool Fútbol Club.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne a bien l'intention de se renforcer. Arrivé en fin d'année sur le banc des Verts, Pascal Dupraz a rapidement réclamé dans renforts dans le secteur offensif. Dans cette optique, Bakary Sako est arrivé libre tandis que Sada Thioub a été prêté par Angers. Mais l'ASSE souhaite également dénicher un avant-centre. Et pour cause, Wahbi Khazri est actuellement à la CAN et Jean-Philippe Krasso et Ignacio Ramirez sont sur le départ. Toutefois, pour le second cité, la situation se complique.

Le départ de Ramirez se complique