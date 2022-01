Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le constat accablant de Dupraz sur l'arrivée d'un attaquant..

Publié le 13 janvier 2022 à 13h10 par A.M.

Présent en conférence de presse, Pascal Dupraz s'est prononcé sur la recherche d'un avant-centre. Et l'entraîneur de l'ASSE n'est pas optimiste.

Bien décidé à se renforcer cet hiver, l'AS Saint-Etienne a déjà bouclé les arrivées de Paul Bernardoni, Sada Thioub et Bakary Sako. Malgré tout, ce n'est pas encore terminé puisque Pascal Dupraz souhaite recruter un nouvel avant-centre. Dans cette optique, comme révélé par le10sport.com, Jean-Philippe Mateta était tout proche de rejoindre l'ASSE, mais Crystal Palace commence à voir d'un mauvais œil son départ compte tenu de ses récentes prestations. Par conséquent, Pascal Dupraz assure que ce dossier est au point mort.

«On est au point mort»