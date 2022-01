Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz se tournent vers des plans B pour oublier Mateta !

Alors que Jean-Philippe Mateta se fait toujours attendre à l’ASSE, Pascal Dupraz pourrait bien se tourner vers une autre piste.

Pascal Dupraz a été appelé à l’aide, avec la mission d’éviter la relégation... et les dirigeants semblent vouloir lui en donner les moyens. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, Paul Bernardoni et Sada Thioub sont arrivés en provenance du SCO Angers et seront donc les premiers renforts pour Dupraz. D'autres devraient venir, puisque le nouvel entraineur stéphanois chercher notamment un attaquant et aurait jeté son dévolu sur Jean-Philippe Mateta, actuellement prêté par Mayence à Crystal Palace. Le temps passe et le joueur de 24 ans ne semble pourtant toujours pas se rapprocher de l’ASSE ! Selon nos informations, Crystal Palace fait en effet trainer les choses et Patrick Vieira souhaite absolument avoir un remplaçant en main avant de le laisser filer. En attendant, Mateta fait saliver les supporters stéphanois, avec notamment un but qui a offert la victoire à son équipe face à Millwall en FA Cup (1-2), le 8 janvier dernier.

Dupraz et les Verts commencent à explorer d’autres pistes...

Si en Angleterre on annonce que Crystal Palace pourrait finalement opter pour Eddie Nketiah, le dossier Jean-Philippe Mateta semble être considéré de plus en plus compliqué par les dirigeants de Saint-Étienne et par Pascal Dupraz. Ils semblent d’ailleurs déjà travailler sur d’autres pistes ! Selon les informations de Walfoot , l’ASSE s’intéresserait ainsi à Julien Ngoy, attaquant de 24 ans dont le contrat avec le KAS Eupen se termine en juin prochain. Son profil très polyvalent serait apprécié, mais le Belge serait également suivi par Montpellier, le Hertha Berlin, Schalke 04, Hambourg ainsi qu’un gros club de MLS.

L’ASSE a fait une offre pour Khouma Babacar