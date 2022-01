Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz tient son alternative à Mateta !

Publié le 12 janvier 2022 à 18h15 par T.M. mis à jour le 12 janvier 2022 à 18h24

A la recherche d’un buteur, l’ASSE est toujours dans l’attente de l’arrivée ou non de Jean-Philippe Mateta. En parallèle, les Verts étudieraient donc d’autres dossiers.

Après avoir déjà recruté Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, l’ASSE attendrait d’autres recrues durant ce mois de janvier. En effet, les Verts veulent offrir les meilleures chances à Pascal Dupraz de se sauver. Et aujourd’hui, la priorité est de trouver un numéro 9. Si la priorité se nomme Jean-Philippe Mateta, le dossier a quelque peu évolué dernièrement. Alors que l’affaire était bien engagée, voilà qu’elle est retardée. Comme le10sport.com vous l’avait expliqué, Crystal Palace attend de trouver un remplaçant à Mateta pour le lâcher.

Un intérêt pour Babacar ?

L’arrivée de Jean-Philippe Mateta à l’ASSE pourrait donc prendre du temps, or, les Verts ont besoin d’un buteur en urgence. Par conséquent, les Verts regarderaient ailleurs en parallèle. Et cette quête d’un attaquant aurait amené l’ASSE du côté de l’Italie. Selon les informations de Gianluigi Longari, les Stéphanois seraient intéressés par par Khouma Babacar. A 28 ans, l’attaquant sénégalais vient de quitter Antalyaspor, où il était prêté, et est ainsi revenu à Sassuolo. Mais cela pourrait n’être que de courte durée puisque Babacar pourrait donc s’envoler pour l’ASSE. A suivre…