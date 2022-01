Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz est en pleine galère pour cette priorité !

Publié le 14 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

Désormais, l’ASSE cherche un buteur, mais cela est loin d’être facile. Pascal Dupraz a d’ailleurs reconnu les difficultés des Verts dans cette quête.

Après avoir accueilli Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, l’ASSE veut encore se renforcer durant ce mois de janvier. Pascal Dupraz a besoin de recrues et l’une des priorités concerne l’arrivée d’un nouveau buteur. Dernièrement, la priorité se nommait Jean-Philippe Mateta. Si cela semblait bien engagé, l’attaquant de Crystal Palace n’est toujours pas dans le Forez et cela ne sera pas le cas tant qu’un remplaçant ne lui sera pas trouvé par les Eagles comme le10sport.com vous l’avait expliqué.

« Le dossier de l’attaquant est au point mort, mais… »