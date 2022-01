Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a bien une ouverture pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 janvier 2022 à 13h45 par A.M.

Invité à commenter la situation concernant l'avenir de Kylian Mbappé, Dominique Séverac, journaliste du Parisien, confirme les discussions pour une prolongation de courte durée.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG libre, un an après avoir réclamé son départ pour le Real Madrid. Le club merengue avait transmis plusieurs offres, allant de 160 à 200M€, mais les Parisiens ont tout repoussé. Un départ de Kylian Mbappé semble donc être l'option la plus probable, mais vendredi plusieurs médias tels que Téléfoot ou encore The Telegraph ont assuré que l'hypothèse d'une prolongation de l'attaquant du PSG reprenait de l'épaisseur notamment grâce à des discussions basées sur une prolongation de courte durée. Dominique Séverac, journaliste du Parisien , confirme d'ailleurs ces informations.

«Aujourd’hui tout est ouvert»