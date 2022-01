Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de théâtre pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 14 janvier 2022 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 14 janvier 2022 à 20h41

Alors que le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid semble de plus en plus inéluctable à l’issue de la saison, le PSG travaille toujours en interne pour convaincre l’international français de prolonger. La direction parisienne pourrait d’ailleurs avoir une ouverture inespérée dans ce dossier.

Kylian Mbappé vit-il ses derniers moments avec le PSG ? Depuis le 1er janvier, l’international français est libre de discuter avec le club de son choix en vue d’un départ à l’issue de la saison, et un grand favori se dégage naturellement dans ce dossier : le Real Madrid. Comme vous l’a révélé le10sport.com il y a quelques jours, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec Florentino Pérez, de quoi mettre en confiance le président du Real Madrid, convaincu que le natif de Bondy évoluera avec la tunique blanche de la Casa Blanca sur ses épaules la saison prochaine, au point de n’avoir préparé aucun plan B. Une tendance confirmée dans la foulée par L’Équipe , assurant que la direction madrilène était persuadée de pouvoir mettre la main sur Kylian Mbappé l’été prochain, bien que le PSG persiste à croire qu’un revirement de situation est possible.

Mbappé ne serait plus opposé à l’idée de prolonger