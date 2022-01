Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un gros coup pour prolonger Mbappé !

Publié le 14 janvier 2022 à 19h15 par D.M.

Le PSG serait revenu à la charge dans le dossier Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens discuteraient avec l'entourage du joueur d'un contrat courte durée.

L’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les bouches à Paris. En juillet prochain, le joueur pourrait se retrouver sans club et libre de rejoindre l’équipe de son choix. Sa prochaine destination n’est plus un secret. Le champion du monde 2018 portera, un jour, le maillot du Real Madrid. La réponse est de savoir quand… Lors du dernier mercato estival, le club espagnol était prêt à offrir 200M€ pour recruter Kylian Mbappé, mais les dirigeants du PSG s’étaient opposés à son départ. Aujourd’hui, l’équipe parisienne n’est plus en position de force dans ce dossier, mais n’a pas encore baissé les bras alors que l'arrivée du champion du monde tricolore au Real Madrid prend forme comme vous l'a révélé le10sport.com.

Un contrat courte durée pour conserver Mbappé ?