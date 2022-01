Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Le retour de Ben Arfa en Ligue 1 serait imminent !

Publié le 14 janvier 2022 à 19h00 par B.C.

Alors que le LOSC s’apprête à perdre Yusuf Yazici, Hatem Ben Arfa est visé par Olivier Létang pour le remplacer. Un accord aurait d’ailleurs été trouvé avec l’ancien joueur de l’OM et du PSG.

Sans club depuis son départ de Bordeaux à l’été 2021, Hatem Ben Arfa pourrait faire son retour en Ligue 1 très prochainement. En juin dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le LOSC n’était pas insensible à la situation de l’attaquant français, incitant Olivier Létang à ouvrir le dialogue avec le joueur qu’il connaît bien pour l’avoir connu au PSG puis à Rennes. Finalement, Hatem Ben Arfa n’avait pas pris le chemin de Lille, mais cette piste serait encore d’actualité chez les Dogues , désireux de relancer l’international français.

Accord entre le LOSC et Ben Arfa