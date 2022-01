Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme coup de bluff de Sampaoli avec Alvaro Gonzalez !

Publié le 14 janvier 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a laissé entendre qu'il comptait toujours sur Alvaro Gonzalez. Mais en coulisses, le discours serait radicalement différent.

L’OM a entamé son mercato hivernal en bouclant l’arrivée d’un buteur. Libre depuis son départ du Beijing Guoan, Cédric Bakambu s’est engagé avec le club marseillais jusqu’en 2024. Le recrutement marseillais est loin d’être terminé comme l’a annoncé Pablo Longoria ce vendredi : « La santé économique est de la responsabilité des dirigeants. On doit chercher à faire le meilleur bilan possible, mais il faut donc faire des mouvements dans le mercato pour développer la stratégie. » Un latéral gauche est espéré dans les prochaines semaines. Parallèlement à ce dossier, le président de l’OM se concentre sur le départ de certains éléments et notamment celui d’Alvaro Gonzalez. Agé de 32 ans, le défenseur espagnol fait parler de lui depuis plusieurs semaines. Courtisé par plusieurs équipes de Ligue 1 comme Bordeaux ou l’ASSE, le joueur aurait une préférence pour un retour en Espagne. Alvaro Gonzalez serait notamment en discussions avec le FC Valence. « Alvaro est en discussions avec Valence, ça pourrait se faire dans les prochains jours. Ça fait économiser un salaire de plus, ce qui permet aussi de rentrer de l’argent » a lâché le journaliste de la Provence Alexandre Jacquin.

Face aux médias, Sampaoli soutient Alvaro Gonzalez

Heureux à Marseille, Alvaro Gonzalez ne souhaitait pas, initialement, quitter l’OM cet hiver. Mais son temps de jeu s’est considérablement réduit notamment depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Le joueur, mécontent, aurait demandé des explications à son entraîneur notamment avant le match face au PSG en octobre dernier. S’en est suivi une explication musclée entre les deux hommes. Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a été interrogé sur la situation d’Alvaro Gonzalez. Mais à la grande surprise des journalistes présents sur place, le technicien argentin a indiqué qu’il comptait toujours sur son joueur : « Je compte sur tous les joueurs qui sont ici. Alvaro Gonzalez est un joueur du club. Il est à l'entraînement. Comme tout entraîneur, on veut faire la meilleure équipe pour gagner. Les entraîneurs doivent faire un choix. Le seul problème que j'ai dans le football, c'est gagner. Bien sûr, mes décisions peuvent satisfaire ou déplaire. Mais depuis le début de ma carrière, mon seul soucis est de gagner ».

« Il n’y a que Sampaoli qui voit un problème en Alvaro »