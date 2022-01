Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli fait passer un premier message à Bakambu !

Publié le 14 janvier 2022 à 15h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM vient d’enregistrer l’arrivée de Cédric Bakambu, Jorge Sampaoli s’est confié sur son nouveau renfort et les caractéristiques du buteur congolais.

« J'ai échangé avec le coach à deux reprises, peu importe où il va m'utiliser, le plus importer c'est de performer », a indiqué Cédric Bakambu ce vendredi à l’occasion de sa présentation officielle à l’OM, et le buteur congolais se met donc déjà à la disposition de Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’OM s’est ensuite présenté à son tour en conférence de presse et a évoqué sa nouvelle recrue et son futur positionnement dans son schéma tactique.

« Son intégration dépendra de sa forme physique »