Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle recrue du projet McCourt dit tout sur son transfert !

Publié le 14 janvier 2022 à 14h30 par G.d.S.S.

Présenté par l’OM ce vendredi en conférence de presse, Cédric Bakambu semble nourrir de grandes ambitions pour son arrivée au sein du projet McCourt. Et le buteur congolais, même s’il ne pourra pas faire ses grands débuts ce week-end, se met déjà à l’entière disposition de Jorge Sampaoli…

Après être arrivé au terme de son contrat avec le club chinois de BJ Guoan début janvier, Cédric Bakambu (30 ans) a finalement opté pour l’OM afin de continuer sa carrière, lui disposait pourtant d’autres propositions en France ainsi qu’à l’étranger (OL, LOSC, FC Séville). Le buteur congolais, passé notamment par le FC Sochaux et Villarreal, entend donc réussir au mieux son grand retour en Europe avec l’OM après un exode de quatre ans en Chine, et Bakambu a affiché ses ambitions ce vendredi lors de sa conférence de presse de présentation. Le nouveau buteur marseillais s’est d’abord confié sur les coulisses de son arrivée à l’OM.

« Le discours du président m’a plu »

« Je sais ce que représente Marseille en France et en Afrique, une très grosse ferveur. Le discours du président m'a plu, après avoir échangé aussi avec le coach, j'ai pris la décision (…) J'ai échangé avec le coach à deux reprises, peu importe où il va m'utiliser, le plus importer c'est de performer (…) Après 4 ans passés en Chine, j'ai dit à mon agent que je voulais un challenge purement sportif. Quand il m'a proposé l'OM, j'ai tout de suite accroché, ça a matché », indique Cédric Bakambu, qui s’est donc engagé pour deux ans et demi à l’OM. Et même s’il manque pour le moment de rythme et que son contrat n’a pas encore été homologué pour pouvoir faire ses grands débuts dimanche au Vélodrome contre le LOSC, le buteur congolais entend bien apporter une plus-value dans le secteur offensif de Jorge Sampaoli.

« Quand l’entraîneur fera appel à moi… »