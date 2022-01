Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça pourrait tenter un très gros coup à Paris !

Publié le 14 janvier 2022 à 16h45 par A.M.

En quête de renforts offensifs, le FC Barcelone a fait d'Alvaro Morata sa priorité, mais ce dossier semble très compliqué. Par conséquent, le Barça pourrait se tourner vers Mauro Icardi.

Cet hiver, le FC Barcelone a déjà enregistré les arrivées de Daniel Alves, qui était libre, ainsi que de Ferran Torres, qui débarque pour environ 55M€ en provenance de Manchester City. Toutefois, Xavi compte également recruter un nouvel avant-centre compte tenu du fait que Luuk de Jong n'entre pas totalement dans ses plans et que Memphis Depay ne répond pas au profil recherché. Xavi veut un buteur, qui sera également en charge de succéder à Sergio Agüero qui a du prendre sa retraite à cause d'un problème cardiaque.

Icardi au Barça si Morata ne vient pas ?