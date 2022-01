Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Premier League pourrait déjà plomber un joli coup de Leonardo !

Publié le 14 janvier 2022 à 19h45 par A.M.

Auteur d'une très belle première partie de saison, Hugo Ekitike aurait tapé dans l'œil du PSG. Mais le jeune attaquant de Reims a la cote en Premier League.

Méconnu du grand public en début de saison, Hugo Ekitike (19 ans) est aujourd'hui l'un des joueurs de Ligue 1 les plus convoités. A la suite d'un prêt concluant de six mois à Vejle BK dans le championnat danois, le jeune attaquant a fait son retour à Reims l'été dernier où il a rapidement obtenu une place de titulaire. Et il a mis à profit son temps de jeu pour se distinguer et grâce à ses 8 buts et 3 passes décisives depuis le début de saison, Hugo Ekitike est la révélation de cette première partie de saison en Ligue 1. Des prestations qui ne laisseraient pas insensibles le PSG selon les informations de 90min.com .

Ekitike affole la Premier League