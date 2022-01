Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La méthode Dupraz fait déjà l'unanimité dans le vestiaire !

Publié le 14 janvier 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Arrivé en décembre dernier à l'ASSE, Pascal Dupraz a redonné confiance à un vestiaire, en manque de certitudes. Grâce notamment à son entraîneur, le club stéphanois ne baisse pas les bras et croit encore au maintien.

Arrivé en décembre dernier pour assurer la succession de Claude Puel, Pascal Dupraz a trouvé un club en détresse. Il faut dire que l’ASSE navigue sans véritable certitudes. Lanterne rouge du championnat, le club stéphanois attend un nouvel actionnaire pour relancer économiquement la machine. En attendant, le technicien doit bricoler avec les moyens du bord et tenter de renforcer un groupe, qui présente de graves lacunes. Malgré les énormes difficultés financières de sa formation, Pascal Dupraz est parvenu à s’attacher les services de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Sada Thioub et Paul Bernardoni. Mais surtout, le technicien est parvenu à insuffler un nouveau souffle dans le vestiaire. « A mon arrivée, les joueurs étaient -comme souvent dans ce genre de cas- préoccupés, parfois tristes. Depuis que je suis là, je ne vois pas de désunion dans le vestiaire. Aujourd'hui, c'est un peu moins triste dans le vestiaire et toujours investi sur le terrain (...) Comme je suis leur guide aujourd'hui, je m'attache à connaître les joueurs, les écouter, leur expliquer ma méthode parce que je considère qu'on ne peut plus aujourd'hui manager de manière autoritaire » avait déclaré Dupraz au micro de France Bleu.

« Il y a une autre façon de penser dans les vestiaires »

Avec son fort caractère et son expérience, Pascal Dupraz semble avoir redonné confiance à ses joueurs, en mission commando pour assurer le maintien. « Ils y croient (au maintien). Le nouveau coach Pascal Dupraz est arrivé et il y a une autre façon de penser dans les vestiaires. Le gardien Bernardoni et le milieu de terrain Thioub, ainsi que les agents libres Sako et Gnagnon, sont arrivés en prêt d'Angers. Quelques autres joueurs devraient arriver en prêt. Le club peut aussi compter sur le soutien d'un public incroyable, si le Covid ne l'arrête pas » a déclaré Bernard Lions, journaliste pour L’Equipe , dans un entretien accordé à Sportklub.

