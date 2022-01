Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vieira jette un énorme froid sur l'arrivée de Mateta !

Publié le 14 janvier 2022 à 9h10 par A.M.

Priorité de l'ASSE, Jean-Philippe Mateta ne cesse de s'éloigner des Verts et Patrick Vieira a confirmé qu'il comptait sur l'ancien attaquant de l'OL.

Cet hiver, l'ASSE a besoin d'être très active afin de compenser les nombreux départs à la CAN, mais également tenter d'assurer son maintien. Dans cette optique, Paul Bernardoni, Sada Thioub et Bakary Sako ont déjà débarqué. Mais Pascal Dupraz en attend plus et espère voir arriver un nouvel avant-centre dans les prochains jours. La priorité se nomme Jean-Philippe Mateta, prêté à Crystal Palace par Mayence. Tout semblait en excellente voie puisqu'un accord tripartite avait été trouvé, mais les Eagles commencent à faire machine arrière compte tenu de l'excellent début d'année réalisé par l'ancien attaquant de l'OL. Comme révélé par le10sport.com, Crystal Palace ne lâchera pas Jean-Philippe Mateta sans avoir trouvé son remplaçant. Et Patrick Vieira ne semble pas réellement dans cette optique.

Vieira compte sur Mateta