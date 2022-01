Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme obstacle pour Xavi avec Alvaro Morata !

Publié le 14 janvier 2022 à 1h00 par B.L.

Alors que le FC Barcelone chercherait à recruter Alvaro Morata cet hiver, l'actuel chantier auquel fait face la Juventus dans son secteur offensif freinerait un possible transfert de l'Espagnol.

Alvaro Morata serait la priorité de Xavi pour renforcer le poste de numéro 9 du FC Barcelone. Seulement voilà, Massimiliano Allegri s'est dernièrement montré catégorique sur l'avenir de l'actuel buteur de la Juventus : « C'est un joueur performant et très important, je lui ai dit qu'il ne partirait pas. » Et les récents événements ayant eu lieu au sein du secteur offensif de la Juve pourraient encore plus compliquer les affaires du Barça dans ce dossier.

La blessure de Chiesa et la non-prolongation de Dybala freinent la Juve