Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta demanderait une fleur à Tuchel !

Publié le 13 janvier 2022 à 23h00 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta semblerait être emballé par l’idée de se séparer de Sergiño Dest afin de dégraisser l’effectif entraîné par Xavi Hernandez. Et le Chelsea de Thomas Tuchel pourrait rendre un gros service au Barça… Explications.

Recruté par Ronald Koeman à l’été 2020, Sergiño Dest ne semble pas être intouchable depuis le début de l’ère Xavi Hernandez entamée au début du mois de novembre. La légende du FC Barcelone a même acté, en travaillant de concert avec le président Joan Laporta, le retour de Dani Alves au poste de latéral droit. Ces derniers temps, il est question d’un potentiel départ cet hiver de Dest, que ce soit cet hiver ou l’été prochain au Bayern Munich ou encore à Chelsea bien qu’il n’y ait aucune discussion en l’état entre les différentes parties pour un deal avec Chelsea selon le journaliste Fabrizio Romano.

Le Barça espérerait un prêt de Dest qui déboucherait sur un transfert à Chelsea !