Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle menace colossale pour la succession de Dembele !

Publié le 13 janvier 2022 à 21h00 par A.D.

Pour pallier le possible départ d'Ousmane Dembele, en fin de contrat le 30 juin, le FC Barcelone aimerait recruter Adama Traore. Alors que Wolverhampton réclamerait une somme proche de 30M€ pour laisser filer son attaquane espagnol, Tottenham aimerait négocier un prêt avec obligation d'achat.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembele va quitter le FC Barcelone librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Déterminés à renouveler le bail de leur numéro 7, Xavi et Joan Laporta feraient tout leur possible pour obtenir gain de cause. Toutefois, Ousmane Dembele, qui peut déjà négocier un départ à 0€ avec le club de son choix, ne semble pas disposé à accepter l'offre du FC Barcelone. Dans cette optique, l'écurie blaugrana se préparerait à son possible départ et étudierait la possibilité de recruter Adama Traore pour prendre sa succession. Toutefois, Xavi et Joan Laporta seraient plus que jamais à la lutte avec Tottenham sur ce dossier.

Tottenham veut boucler un prêt avec obligation d'achat pour Adama Traore