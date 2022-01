Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi attend un énorme signal pour cette priorité hivernale !

Publié le 13 janvier 2022 à 15h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque, Xavi serait déterminé à s'offrir les services d'Alvaro Morata. En effet, le coach du FC Barcelone n'attendrait plus que le feu vert de la Juventus pour passer à l'offensive.

De retour au FC Barcelone en tant que coach, Xavi a déjà bouclé deux arrivées : Dani Alves et Ferran Torres. Malgré tout, l'ancien capitaine blaugrana ne voudait pas s'arrêter-là pour autant. En effet, Xavi aimerait recruter un nouveau buteur pour mener à bien sa mission sauvetage au Barça. Dans cette optique, le technicien catalan aurait identifié le profil d'Alvaro Morata. Une cible considérée comme prioritaire par Xavi. A tel point qu'il serait déjà sur les starting-blocks pour l'arracher à la Juventus.

Xavi attend le feu vert de la Juventus pour s'attaquer à Morata