Mercato - Barcelone : Xavi envoie un gros message à cet indésirable !

Publié le 13 janvier 2022 à 9h00 par A.D.

Arrivé au FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Luuk de Jong serait déjà considéré comme un indésirable. Malgré tout, Xavi semble compter sur lui. Après le Clasico face au Real Madrid ce mercredi soir, le coach du Barça a fait passer un message fort quant à la situation du buteur néerlandais.

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone a été contraint de recruter malin l'été dernier. Dans cette optique, le club catalan a profité des situations de Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Aguero, tous en fin de contrat avec leurs clubs respectifs, pour boucler des coups à 0€. Par ailleurs, Joan Laporta a obtenu le prêt de Luuk de Jong. Toutefois, le buteur néerlandais a eu bien du mal à s'adapter à ses nouvelles couleurs. A tel point qu'il est très vite devenu indésirable. Mais avec l'arrivée de Xavi, la donne pourrait totalement changer pour Luuk de Jong.

«S'il continue à être performant, il continuera à jouer»