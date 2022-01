Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Laporta interpelle Ousmane Dembélé !

Publié le 13 janvier 2022 à 8h30 par B.C.

Alors que les discussions patinent entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé pour la prolongation de ce dernier, le directeur du football blaugrana Mateu Alemany s’est prononcé sur ce dossier épineux ce mercredi soir, à l’issue du Clasico.

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé n’est pas encore décidé à prolonger son bail avec le FC Barcelone. Malgré de longues discussions, les deux parties semblent encore très loin d’un accord, alors que le temps est désormais compté pour le club culé, puisque l’attaquant français est autorisé à s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier et ne manque pas d’options pour son avenir. Le PSG, Chelsea ou encore le Bayern Munich seraient notamment à l’affût dans ce dossier, alors que le Barça espère être rapidement fixé pour Ousmane Dembélé.

« Il sait que nous devons résoudre cette situation rapidement »