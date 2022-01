Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bakambu est-il une bonne recrue pour Sampaoli ?

Publié le 13 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Actuellement libre, Cédric Bakambu va prochainement s’engager pour deux ans et demi avec l’OM. Une bonne recrue bouclée par Pablo Longoria ?

Dans le sens des arrivées, l’OM s’apprête à lancer son mercato hivernal. Et cela va donc être une bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli, lui qui attend des nouveaux joueurs sur la Canebière durant ce mois de janvier. Et d’ici peu, c’est Cédric Bakambu que l’entraîneur de l’OM va accueillir. Passé par Sochaux et aujourd’hui libre, le Congolais s’apprête à revenir en Ligue 1. Selon les derniers échos, tout serait bouclé entre les différentes partes et Bakambu devrait ainsi s’engager pour deux ans et demi avec l’OM.

La solution Bakambu ?

Malgré Cengiz Ünder, Dimitri Payet ou encore Arkadiusz Milik, l’OM va donc se renforcer sur le front de l’attaque. Jorge Sampaoli semblait d’ailleurs chercher un joueur offensif capable d’évoluer dans le couloir gauche. Un besoin auquel Cédric Bakambu va pouvoir répondre. En effet, l’ancien joueur de Villarreal est polyvalent et peut jouer sur tout le front de l’attaque. De quoi donc rendre de grands services à l’OM pour cette seconde partie de saison. On attend ainsi désormais l’officialisation de l’arrivée de Bakambu pour voir ce que cela donnera sur le terrain.



Alors, Bakambu est-il une bonne recrue pour Sampaoli ?