Mercato - OM : Révélations sur l’intérêt de Longoria pour Bakambu !

Publié le 12 janvier 2022 à 16h15 par T.M.

Sauf énorme retournement de situation, Cédric Bakambu va prochainement s’engager avec l’OM. Des précisions ont d’ailleurs été apportées sur le choix des Phocéens avec le Congolais.

Après avoir bouclé son premier départ avec le prêt de Jordan Amavi à l’OGC Nice, l’OM serait sur le point de régler sa première arrivée de l’hiver. Et c’est Cédric Bakambu qui serait en passe de venir étoffer le secteur offensif de Jorge Sampaoli. Aujourd’hui libre, le Congolais va ainsi faire son retour en Ligue 1, lui qui s’est révélé sous le maillot de Sochaux. Cela ne serait désormais plus qu’une question d’heures avant l’officialisation, tout serait réglé autour d’un contrat de deux ans et demi pour Bakambu.

Une opportunité pour Longoria !