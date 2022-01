Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre à prévoir pour Frenkie De Jong ?

Publié le 13 janvier 2022 à 22h30 par B.L.

Alors qu'il traverse une période compliquée avec le FC Barcelone, Frenkie de Jong ne serait plus indiscutable au sein de l'effectif de Xavi. Le Néerlandais pourrait alors être poussé vers la sortie l'été prochain afin de financer l'arrivée d'un attaquant.

Frenkie de Jong ne semble plus faire l'unanimité au FC Barcelone. Le Néerlandais enchaîne les performances décevantes et fait face à une concurrence féroce au milieu de terrain. En effet, le milieu de terrain de 24 ans est confronté à la montée en puissance des joueurs formés à la Masia que sont Gavi et Nico Gonzalez. Par conséquent, le Barça n'écarterait pas la possibilité de se séparer de Frenkie de Jong l'été prochain...

Frenkie de Jong pourrait être vendu s'il n'élève pas son niveau de jeu