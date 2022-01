Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prépare une opération colossale avec Depay !

Publié le 13 janvier 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

Désireux de recruter Alvaro Morata au mois de janvier, Xavi attendrait l'aval de la Juventus pour lancer son offensive. Alors que les Bianconeri n'envisageraient pas de céder leur buteur espagnol avant d'avoir déniché son successeur, le coach du FC Barcelone devrait essayer d'inclure Memphis Depay dans la transaction. Par ailleurs, l'écurie catalane compterait également se débarrasser d'autres joueurs et ajuster certains contrats pour libérer de la place dans sa masse salariale, et ce, pour pouvoir enregistrer Alvaro Morata.

Alors que le FC Barcelone est totalement passé à côté de son début de saison, Joan Laporta a décidé d'évincer Ronald Koeman. Pour remplacer le coach néerlandais, le président catalan a opté pour Xavi, un ancien de la maison. De retour au FC Barcelone, l'ex-coach d'Al-Sadd n'a pas perdu de temps pour renforcer son effectif. En effet, Xavi a enregistré les arrivées de Dani Alves et de Ferran Torres. Toutefois, il compterait profiter du mercato hivernal pour frapper encore plus fort sur le marché. Une manière de se donner les moyens de remplir son objectif principal, à savoir redorer le blason du FC Barcelone. Pour se faire, Xavi serait déterminé à recruter un nouvel avant-centre. Et il aurait déjà identifié sa priorité à ce poste. En effet, la cible offensive numéro un du technicien blaugrana serait Alvaro Morata. Et pour obtenir gain de cause sur ce dossier, Xavi serait déjà prêt à passer aux choses sérieuses.

Xavi sur les starting-blocks pour Alvaro Morata ?

Selon les informations de Sport.es , Xavi estimerait que l'opération Alvaro Morata est viable et qu'il aura les moyens de l'inscrire sans entraver les règles financières instaurées par la Liga. Dans cette optique, le coach du FC Barcelone n'attendrait plus que le feu vert de la Juventus pour lancer les hostilités sur ce dossier. Mais à en croire le média espagnol, les Bianconeri ne seraient pas encore prêts à accepter le départ d'Alvaro Morata. En effet, Massimiliano Allegri n'envisagerait de laisser filer son buteur en janvier que s'il lui trouve un successeur au préalable. Et Xavi a peut-être déjà la solution pour faire plier son homologue de la Juve .

Un troc XXL entre Alvaro Morata et Memphis Depay ?