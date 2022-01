Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se bouscule pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 14 janvier 2022 à 19h10 par A.D.

Alors que sa relation avec Jorge Sampaoli serait compliquée, Alvaro Gonzalez pourrait quitter l'OM d'ici la fin du mois de janvier. En effet, le défenseur espagnol serait suivi de près par Levante, Valence et Osasuna.

Alvaro Gonzalez pourrait ne plus faire long feu à l'OM. Alors qu'il aurait du mal à s'entendre avec Jorge Sampaoli, le défenseur marseillais pourrait prendre le large avant la fin du mois de janvier. D'ailleurs, il serait dans le collimateur de plusieurs clubs, à savoir Valence, l'ASSE, Bordeaux ou encore Strasbourg. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Jorge Sampaoli a été interrogé sur la situation d'Alvaro Gonzalez et il a expliqué qu'il comptait sur lui malgré les rumeurs disant le contraire. « Je compte sur tous les joueurs qui sont ici. Alvaro Gonzalez est un joueur du club. Il est à l'entraînement. Comme tout entraîneur, on veut faire la meilleure équipe pour gagner. Les entraîneurs doivent faire un choix. Le seul problème que j'ai dans le football, c'est gagner. Bien sûr, mes décisions peuvent satisfaire ou déplaire. Mais depuis le début de ma carrière, mon seul soucis est de gagner » , a expliqué le coach de l'OM.

Levante, Osasuna et Valence veulent Alvaro Gonzalez en prêt