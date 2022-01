Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria annonce la couleur pour la fin du mercato !

Publié le 14 janvier 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Déjà actif cet hiver, l'Olympique de Marseille devrait encore bouger durant le mois de janvier. Présent en conférence de presse, Pablo Longoria décrypte d'ailleurs la situation du mercato d'hiver, et pense que ça va s'animer la semaine prochaine.

Depuis le 1er janvier, le mercato d'hiver est lancé. Et du côté de l'OM, la priorité est clairement de vendre. Dans cette optique, Jordan Amavi a été prêté à l'OGC Nice avec option d'achat tandis que Dario Benedetto serait proche de faire son retour à Boca Juniors alors qu'il est actuellement prêté à Elche. Une vente qui devrait permettre à l'OM de renflouer ses caisses, avant peut-être d'autres départs dans les prochains jours à l'image de ceux de Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou encore Alvaro Gonzalez. Des départs indispensables pour poursuivre le recrutement de l'OM qui a démarré par l'arrivée de Cédric Bakambu, libre de tout contrat. Jorge Sampaoli attend encore deux renforts au moins, notamment dans le secteur défensifs. Les noms de Sead Kolasinac et Nicolas Tagliafico. Autrement dit, ça devrait encore bouger cet hiver à l'OM.

Longoria attend des mouvements