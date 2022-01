Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse sortie d'Allegri sur l'avenir de Dybala !

Publié le 14 janvier 2022 à 16h10 par B.L.

Pour pallier au possible départ de Kylian Mbappé l'été prochain, le PSG aurait activé la piste menant à Paulo Dybala selon les dernières informations de la presse italienne. Ce vendredi, Massimiliano Allegri a évoqué la situation de l'Argentin, en fin de contrat avec la Juventus.

Le secteur offensif du PSG risque d'être chamboulé en 2022. Comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid et se rapproche d'une arrivée libre chez les Merengue l'été prochain. Selon nos informations, Erling Haaland est la grande priorité de Leonardo pour remplacer le Français. Toutefois, le PSG multiplierait les pistes en coulisses et s'intéresserait désormais à Paulo Dybala. Ce dernier est également en fin de contrat avec la Juventus et ne parviendrait pas à trouver un accord avec les Bianconeri pour une prolongation. De son côté, Massimialiano Allegri s'est prononcé sur le cas Paulo Dybala ce vendredi en conférence de presse.

« Je ne m'occupe pas des contrats »