Mercato - LOSC : Tout se met en place pour Hatem Ben Arfa !

Publié le 15 janvier 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

C'est presque devenu une habitude ces dernières saisons. Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa suscite l'intérêt d'un club de Ligue 1. Cette fois-ci c'est le LOSC qui tente le coup avec le meneur de jeu de 34 ans qui retrouverait un certain Olivier Létang dans le nord où il découvrirait son septième club de Ligue 1. Le dixième de sa carrière.

C'est devenu une habitude pour Hatem Ben Arfa. Le natif de Clamart est effectivement libre de tout contrat, ce qui lui est arrivé à de nombreuses reprises ces dernières années. En effet, les cinq dernières fois qu'il a rejoint un club, c'était dans le cadre d'une arrivée libre. Depuis la fin de son bail avec les Girondins de Bordeaux à l'issue de la précédente saison, Hatem Ben Arfa est ainsi libre de s'engager où il le souhaite et son nom a d'ailleurs circulé dans de nombreux pays à l'image de la Turquie, de la Hongrie, de la Roumanie et surtout de la Tunisie puisqu'il est passé proche de s'engager avec l'Espérance de Tunis en septembre dernier. Par conséquent, les chances de revoir Hatem Ben Arfa en Ligue 1 semblaient minces, d'autant plus que le meneur va sur ses 35 ans, ce qui peut inciter aux doutes quant à sa condition physique.

Le retour de Ben Arfa en Ligue 1 prend forme