Mercato : Létang confirme le gros coup Ben Arfa pour le LOSC !

Publié le 15 janvier 2022 à 14h10 par A.M.

Dans l'hypothèse d'un départ de Yusuf Yazici, le LOSC envisage bien d'attirer Hatem Ben Arfa comme le confirme Olivier Létang, le président des Dogues.

Cet hiver, le LOSC est plus actif que prévu. En effet, les Dogues ont attiré Edon Zhegrova afin de compenser le départ de Jonathan Ikoné qui a rejoint la Fiorentina. Et toujours dans cette optique de compensation, les Lillois pourraient miser sur Hatem Ben Arfa. En effet, Yusuf Yazici se rapproche d'un prêt au CSKA Moscou et pour le remplacer, le nom du natif de Clamart revient avec insistance ces dernières heures. Selon L'Equipe , Hatem Ben Arfa pourrait signer un contrat de six mois à Lille. Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation d'Edon Zhegrova, Olivier Létang a d'ailleurs confirmé la tendance.

«Il fait partie des potentiels joueurs intéressants pour nous»