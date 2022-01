Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Le grand retour d'Hatem Ben Arfa prend forme !

Publié le 15 janvier 2022 à 8h30 par A.M.

Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa serait en discussions avancées avec le LOSC. Mais son arrivée dépendra du départ de Yusuf Yazici, qui pourrait être prêté au CSKA Moscou.

L'avenir d'Hatem Ben Arfa est toujours un sujet récurrent ces dernières années. Il faut dire que le natif de Clamart sort de plusieurs courtes expériences avec le PSG, Rennes, Valladolid et les Girondins de Bordeaux. Par conséquent, il se retrouve régulièrement sur le marché et malgré des récentes saisons peu convaincantes, Hatem Ben Arfa reste un joueur convoité, notamment grâce à son talent et sa capacité à faire basculer un match. Néanmoins, du haut de ses 34 ans, l'ancien joueur de l'OM et de l'OL semblait se diriger vers une destination plus exotique puisque son nom circulait du côté de la Turquie, de la Hongrie, de la Roumanie ou plus récemment de la Tunisie.

Ben Arfa tout proche du LOSC, mais...