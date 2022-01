Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination d'Haaland déjà connue ?

Publié le 16 janvier 2022 à 0h15 par A.D.

Pour connaitre les intentions d'Erling Haaland, le Borussia Dortmund compterait le rencontrer la semaine prochaine. Une réunion qu'attendrait Florentino Pérez et Carlo Ancelotti avec impatience, car ils espéreraient que le joueur affirmera son intention de rejoindre le Real Madrid. Par ailleurs, le club merengue aurait deux atouts pour battre la concurrence du PSG et des autres prétendants d'Erling Haaland.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte miser en priorité sur Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier, et notamment à celle du Real Madrid. D'ailleurs, le club merengue aurait des avantages non-négligeables dans la course à la signature d'Erling Haaland.

Le Real Madrid en excellente posture pour Haaland ?