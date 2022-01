Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Dortmund... Ça s'agite en coulisses pour Haaland !

Publié le 16 janvier 2022 à 15h30 par Pierrick Levallet

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG envisagerait de s'attacher les services d'Erling Haaland. De son côté, le Norvégien a fait d'importantes révélations récemment concernant son avenir et le Borussia Dortmund a désormais à cœur de mettre les choses à plat avec lui. Entre temps, un sérieux prétendant au joueur de 21 ans devrait se retirer du dossier prochainement, une excellente nouvelle pour Leonardo.

Comme le10sport.com vous l’annonçait le 6 janvier dernier, Kylian Mbappé se rapprocherait de plus en plus du Real Madrid puisqu’il aurait trouvé un accord moral avec le club madrilène. L’international tricolore semble très proche d’un départ à l’issue de la saison, son contrat avec le PSG arrivant à son terme en juin prochain. Par conséquent, malgré ses espoirs de voir son numéro 7 prolonger avant cet été, la direction parisienne songerait déjà à la succession de l’attaquant de 23 ans. Ainsi, le10sport.com vous révélait dès le mois d’août qu’Erling Haaland figurait comme l’une des priorités du club de la capitale en cas de départ de Kylian Mbappé. Cependant, le Borussia Dortmund compterait bien conserver son buteur vedette. Mais Erling Haaland, visiblement lassé de tout ce bruit autour de lui, a fait des révélations fracassantes au sujet du club de la Ruhr après la victoire 5-1 contre Fribourg ce vendredi : « Le Borussia Dortmund a commencé à me mettre beaucoup de pression. Ils veulent que je prenne ma décision maintenant. » De l'eau dans le gaz entre le Norvégien et l'équipe de Bundesliga ? Peut-être pas. Mais ces déclarations ont eu le don de surprendre la direction du Borussia Dortmund.

Surpris par les déclarations d’Haaland, Dortmund veut mettre les choses au clair avec lui

« Nous avons été un peu surpris par les propos d’Erling Haaland. Actuellement, il n’y a pas de deadline et il n’y a pas encore eu de discussions. Mais c’est clair, compréhensible, nous voulons des professionnels et nous devons discuter » a ainsi avoué Michael Zorc, directeur du Borussia Dortmund, dans un entretien pour Kicker . De son côté, Sébastian Kehl, directeur du football du club de la Ruhr, a affirmé au micro de SPORT 1 qu’il allait discuter avec Erling Haaland et Mino Raiola de ce sujet afin de mettre les choses au clair : « J’ai été surpris par les déclaration d’Erling après le match. On comprend pourquoi ils font maintenant du bruit parce que la question est polarisante et qu'elle continuera à être un sujet de discussion. Mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de conversations. Je vais parler avec lui, je vais lui demander ce qu’il a à l’esprit et pourquoi il a parlé de ce sujet de pression de cette façon après le match parce que ce n’était pas notre intention. On ne peut pas oublier qu’il n’a que 21 ans et que les médias s’en nourrissent tous les jours. Fondamentalement, il est clair qu’à ce stade le joueur dise qu’il en a assez, que ça l’ennuie et qu’il ne veut plus entendre parler de ce sujet et qu’il veut juste jouer au football. Il n’y a aucun ultimatum. Erling est devenu une personnalité extrêmement importante au club. Parce qu’il est très important pour nous, nous avons besoin de prévoir une sécurité dans notre club. C’est peut-être ce qu’il perçoit comme de la pression. Nous devons nous entretenir personnellement avec lui. De notre point de vue, il n’y a aucune pression. Il n’y a eu aucune discussion. Mais il est clair que nous devons en avoir une avec son agent, Mino Raiola, puisque nous avons besoin de prévoir une sécurité pour un joueur aussi important. Comment pouvons-nous planifier notre équipe à l’avenir si nous ne savons pas si le joueur reste à Dortmund ou pas ? Erling devra comprendre ça à un moment donné. Nous devons avoir une discussion sur des bases raisonnables. Nous avons une bonne relation avec Erling, ce qui n’a pas vraiment été montré pendant cette interview. Tout va bien. Je ne la comprends pas encore totalement et je vais lui parler. Je sais que c’est une personne émotionnelle. Je peux comprendre que cette situation l’affecte. »

Le Real Madrid en passe de se retirer du dossier Haaland