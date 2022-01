Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un prix revu à la hausse pour le transfert de Dario Benedetto ?

Publié le 16 janvier 2022 à 15h10 par T.M.

D’ici peu, Dario Benedetto pourrait faire son grand retour à Boca Juniors. Un transfert qui pourrait rapporter quelques millions d’euros à l’OM.

Pas dans les plans de Jorge Sampaoli et barré par Arkadiusz Milik à l’OM, Dario Benedetto avait été prêté à Elche durant le mercato estivale. Une parenthèse espagnole qui s’apprêterait déjà à prendre fin. En effet, l’Argentin n’a dernièrement pas caché son envie de retourner à Boca Juniors et le club de Buenos Aires s’est alors activé pour rapatrier son ancien buteur. En coulisses, les grandes manoeuvres ont ainsi été lancées pour parvenir à un accord entre l’OM, Elche et Boca Juniors. Et cette opération Benedetto pourrait rapidement aboutir.

Un transfert à 4M€ ?