Mercato - PSG : Dortmund fait une grosse mise au point pour Haaland !

Publié le 16 janvier 2022 à 14h45 par T.M.

Les derniers propos d’Erling Braut Haaland ont fait énormément parler. Et ce dimanche, au Borussia Dortmund, Michael Zorc a tenu à mettre les choses au point.

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland voit son avenir être au coeur d’énormément de rumeurs. Un feuilleton qui pourrait prochainement prendre un grand tournant. En effet, il y a quelques jours, le Norvégien a annoncé que la direction du BVB lui mettait la pression pour qu’il prenne une décision. « Le Borussia Dortmund a commencé à me mettre beaucoup de pression. Ils veulent que je prenne ma décision maintenant », assurait ainsi Haaland.

« Actuellement, il n’y a pas de deadline »