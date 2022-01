Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça avance pour le transfert de Dario Benedetto !

Publié le 12 janvier 2022 à 17h15 par T.M.

Annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, le retour de Dario Benedetto se précise un peu plus chaque jour. De nouveaux détails ont d’ailleurs été révélés sur cette future opération.

Plus dans les plans de Jorge Sampaoli à l’OM, Dario Benedetto a été prêté avec option d’achat à Elche lors du dernier mercato estival. Toutefois, l’aventure espagnole de l’attaquant pourrait tourner court. Alors que Benedetto n’est pas en réussite de l’autre côté des Pyrénées, il n’a dernièrement pas caché son envie de revenir à Boca Juniors. Une déclaration qui a mis le feu au poudre et depuis, ça s’emballe à ce sujet. Du côté de Buenos Aires, on est prêt à rapatrier Benedetto, bien que cela ne soit pas facile étant donné qu’il faille trouver un accord avec l’OM ainsi qu’Elche.

Boca Juniors se prépare !