Mercato - OM : Wesley Fofana fait une révélation sur les coulisses du feuilleton Ünder !

Publié le 16 janvier 2022 à 13h10 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, Cengiz Ünder a posé ses valises à l’OM. Et pour cela, il a pu compter sur les conseils d’un certain Wesley Fofana.

Prêté par la saison dernière à Leicester, Cengiz Ünder est retourné à l’AS Rome à l’intersaison. Toutefois, dans la capitale italienne, José Mourinho ne comptait pas sur l’ailier turc. Pablo Longoria a donc sauté sur l’occasion. Devant pallier le départ de Florian Thauvin, l’OM s’est offert Ünder, qui a été prêté avec option d’achat. A 24 ans, il a ainsi posé ses valises sur la Canebière, prenant d’ailleurs auparavant certains conseils sur la cité phocéenne.

« Il m’a écouté »