Mercato - PSG : Seko Fofana envoie un message très clair sur son avenir !

Publié le 16 janvier 2022 à 11h15 par A.M.

Encore auteur d'un magnifique but lors de la victoire du RC Lens contre l'ASSE samedi (2-1), Seko Fofana n'a pas manqué de se prononcer sur l'intérêt qu'il suscite sur le marché.

Depuis le début de saison, Seko Fofana s'est imposé comme l'un des tous meilleurs joueurs de Ligue 1. Brillant dans l'entrejeu du RC Lens, le milieu de terrain international ivoirien sait tout faire et ses prestations commencent à attirer de nombreux clubs. A commencer par le PSG. Peu habitués à recruter en Ligue 1, les Parisiens seraient pourtant en embuscade pour attirer Seko Fofana selon les informations de Foot Mercato . Toutefois, ce dernier se sent bien au RC Lens.

«J'ai toujours dit que je me sentais très bien ici»