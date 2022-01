Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'attaque à deux gros coups en Ligue 1 !

Publié le 15 janvier 2022 à 16h15 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG fait de Paul Pogba sa priorité. Mais le club parisien scrute également le marché en Ligue 1 et suivrait notamment les situations de Seko Fofana et Aurélien Tchouaméni.

L'été prochain, l'une des priorités du PSG sera de se renforcer dans l'entrejeu. Dans cette optique, Paul Pogba apparaît comme la piste la plus chaude. L'international français voit son contrat s'achever en juin prochain à Manchester United, et une prolongation ne semble pas dans les tuyaux. Malgré tout, cela n'empêche pas le PSG de continuer de prospecter sur le marché en vue de dénicher d'autres renforts.

Fofana et Tchouaméni dans le viseur du PSG ?