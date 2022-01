Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pogba lâche une grosse réponse à Leonardo !

Publié le 14 janvier 2022 à 22h45 par D.M.

Ami et ancien éducateur de Paul Pogba, Mamadou Magassa s'est prononcé sur l'avenir du joueur et notamment sur l'intérêt du PSG pour le milieu de terrain.

Pour Paul Pogba, l’heure est à la réflexion. Lié contractuellement à Manchester United jusqu’en juin prochain, l’international français va devoir se pencher sur son avenir. Pour l’instant, le joueur aimerait se concentrer sur le terrain, mais en coulisses, certaines équipes ont commencé à se positionner. Ce serait notamment le cas du PSG, qui avait déjà coché son nom lors du dernier mercato estival. Selon L’Equipe , Pogba, qui a grandi en région parisienne, ne resterait pas insensible à l’intérêt de la formation française.

« Le choix de Paul se fera en fonction d’un critère sportif »